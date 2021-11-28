第58屆金馬獎頒獎典禮在昨（27日）晚圓滿落幕，其中，王彩樺、柯震東合體上演回憶殺，重現《那些年，我們一起追的女孩》的母子檔頒獎，不過王彩樺卻因飆酥麻奶音、調戲柯震東而招來網友罵聲，面對爭議，王彩樺也向媒體表示，自己是照本演出，同時，王彩樺大器回應，她接受所有批評。

王彩樺、柯震東昨在金馬頒獎典禮合體擔任頒獎嘉賓，重現《那些年，我們一起追的女孩》的母子檔，王彩樺在台上飆酥麻奶音，回憶當年拍攝《那些年》時，她看過柯震東全身赤裸一面，並關心柯震東近來的身材，王彩樺還提到，演過她兒子的盧廣仲、陳昊森都分別拿金馬等大獎，王彩樺浮誇說：「我這個媽媽，阿娘喂、救人喔，我就是金馬媽媽啊」，王彩樺也不忘喊話大家可以多找她合作。

可惜這段頒獎串場不被網友買單，網上噓聲一片、認為王彩樺在台上的表現冷場、有失水準，但也有人為她緩頰，認為可能是王彩樺首登金馬獎太緊張，面對頒獎爭議，根據《三立新聞網》報導，王彩樺則表示，自己是想用溫暖的方式呈現腳本，所以才會用嗲音，她還原當時台下氣氛很好、笑聲不斷，沒想到卻引發外界熱議。

不過王彩樺大方表示，她接受所有批評，同時，王彩樺也坦言自己其實有點緊張，而她也會再繼續努力「希望下次有機會能表現得更好！」