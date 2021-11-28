西甲皇家馬德里的前鋒本澤馬(Karim Benzema)上周被法國法院宣判勒索罪名成立，緩刑1年與75000歐元罰款（新臺幣237萬），本澤馬的律師表示對判決不服，將再繼續上訴。本澤馬遭控用性愛影片來勒索法國男足隊中場瓦布耶納(Mathieu Valbuena)，兩人是2014年世界盃足球賽的國家隊戰友。

根據檢方調查，瓦布耶納遭人用手機取得他的性愛影片，面臨對方4人金錢勒索，本澤馬2015年6月國家隊集訓時，在一旁勸說瓦布耶納交錢（檢方指控是施壓），成為勒索的共犯。2015年7月法國檢方展開調查，本澤馬被警局請去問話，他們釐清本澤馬究竟是在一旁「提供建議」或是勒索瓦布耶納，當年11月逮捕本澤馬。

法院判決本澤馬與另外4名被告罪名成立，檢察官求處10個月，法官加重到緩刑1年，其餘4人遭判18個月至兩年半。勒索罪在法國最高5年徒刑。本澤馬的律師聲稱本澤馬並沒有參與整個陰謀，完全是無辜的。

此案一度重傷本澤馬的形象，法國政壇的大人物也出面抨擊他。法國足協2016年4月宣布不再徵召本澤馬進入國家隊，讓他錯過2018世足賽的冠軍，直到今年5月才讓他返回。本澤馬是當今最厲害的前鋒之一，也是2021年金球獎的熱門人選。瓦布耶納目前在希臘踢球，他與本澤馬都沒有到場聆聽判決結果，瓦布耶納的律師也未多做評論。