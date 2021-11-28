王男酒駕見警方路檢點180度迴轉，仍被警方攔下酒測，結果超過標準值。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名王姓男駕車行經新興區中山路轉五福路口時，看到前方有警方設立的路檢站，卻緊急180度迴轉，警方直覺可疑攔下盤查，王男搖下車窗警方就聞到濃濃酒味，王男卻狡辯要找朋友一時迷路，當下開過頭才迴轉，但警方未理會，要求王男下車酒測，結果超過標準值，直接進了警局。

警方指出，32歲的王姓男子今（23）日凌晨3時許，駕車行經中山路左轉五福路口，剛好轄區新興分局中正路派出所警網在路口設立攔檢站防制酒駕，王男因自己酒後駕車，嚇得在臨檢站前緊急180度迴轉，當場被警方攔下。

警方在王男搖下車窗後，聞到王男滿身酒氣，王男卻辯稱自己住大寮外出找朋友，因一時迷路，發現開過頭後才轉彎，並非看到刻意躲避警方的路檢站，但警方未採信其說詞，要求王男下車酒測，結果王男朝酒測器一吹，超過0.25毫克標準值。

王男眼見無法狡賴，坦承自己是拖吊救援司機，因工作太累，喝了2瓶保力達B提神，警方當下要查扣車輛時，王男還央求警方讓他找自家人拖吊車輛即可，但警方等了10分鐘未見任何人來，直接協助王男將車子停在停車格內，訊後將王男依公共危險罪嫌送辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障