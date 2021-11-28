馬防部莒光守備大隊長曹茹瑋上校，蒙眼模仿夜暗，時限分解結合機槍。陸軍提供

陸軍司令徐衍璞上將最近公開稱許1位可以蒙眼模仿夜暗，時限分解結合機槍的軍官，馬防部莒光守備大隊長曹茹瑋上校；陸軍並將曹茹瑋以身作則的帶兵作風拍成影片宣導，鼓勵幹部為領導統御寫下新註解。

陸軍指出，當過兵的人都知道，新兵從入伍開始，就必須學習步槍的基本操作；下了部隊，更要熟練建制武器。而多數軍官則以精熟戰術戰法、指揮作戰為長。但若有位三顆花的長官，既能運籌帷幄，又可以在蒙眼模仿夜暗的情況下，於時限內分解結合步、機槍，一定讓手下的阿兵哥、阿兵姐佩服不已。率部戍守馬祖前線的曹茹瑋上校，就是這樣一位讓手下心服口服的大隊長。

曹茹瑋於今年9月接任莒光守備大隊，眼見中國大陸抽砂船經常出沒馬祖海域，加諸解放軍機艦擾臺的舉動，深感一旦兩岸發生衝突，外島前線首當其衝。守軍面對猝不及防的威脅，必須先做好應戰準備，以精熟訓練累積戰力，才能嚇阻敵人、肆應各種可能的突發狀況。

幾經思考，曹茹瑋認為，使官兵熟悉建制武器操作、提升戰技是基礎；有效激勵大家的訓練熱情，才是真正重要的目標。他決定從自身做起，重新複習單位內建制武器操作，包括T91步槍，及班、排用機槍與五O機槍等，最後能在蒙眼、模擬夜暗的環境下，實施槍枝的大部分解結合，讓單位官兵大表佩服，覺得「上校指揮官做得到，我當然也可以」，單位士氣如虹、更加積極地投入戰備訓練。

任職莒光守備大隊步兵連的女上兵張璇就表示，某次站哨時，不經意發現曹茹瑋跟著一群弟兄在練習，大感訝異。她表示，鮮少看見有上校軍官，願意這樣放下身段、走入基層，帶著大家一起練戰技、了解弟兄姐妹的想法，凝聚單位向心，為所有官兵起了示範作用。

陸軍指出，事實上，曹大隊長的憂慮並非無地放矢。主因兩岸一旦發生衝突，本島部隊極難對外島增援，套句國防部長邱國正的話，守島官兵必須有「與島共存亡，我死則國生」的準備；也唯有武裝好自己，才能置諸死地而後生，打敗犯敵活下去。曹茹瑋從不起眼的槍枝分解結合著手，用以身作則，為領導統御寫下新註解。