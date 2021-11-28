藝人謝忻2019年被拍到與「好哥們」阿翔當街車吻，不倫戀曝光後演藝工作暫停，最終阿翔得到正宮原諒，早一步回歸工作，而謝忻沉寂多時，還一度到咖啡廳打工，直到最近才走出低潮，重新開始演藝路，不僅重返喜愛的外景工作，也獲得許多廠商青睞，業配、代言不斷。

謝忻因不倫戀風波影響演藝工作，停工時的她也沒停下腳步，抓緊時間進行一個人的旅行沉潛內心，甚至更積極投身各種戶外運動，身材因此更加纖細，並鍛鍊成S曲線，這些都成為她回歸演藝工作後的養分。

最近天氣終於轉變到秋冬，日前一波冷空氣襲來，台灣各地都冷颼颼，謝忻po出IG限時動態，分享了一張日常照片，顯示她在這波寒流中，選擇換上泳裝玩水去，謝忻的穿著相當吸睛，全套白色比基尼布料相當短少，下半身則另外套上同色系美人魚尾巴，嘗試冰冷的水上漂浮。

謝忻IG限時動態曝光，自己在冷空氣來襲時，下水扮美人魚。(翻攝自謝忻IG)

謝忻直言，當天氣溫只有19度，水裡當然更冷，「正常人不會跳下水」，冷到根本腦袋冰凍，但照片中的她，硬是裝出放鬆享受的表情，彷彿夏天泡涼水一般愜意，但眾人的目光，都關注到她的下半身，因為謝忻下水後，網狀材質的魚尾裝直接透明，露出裡頭的白色三角褲跟修長美腿，辣到不行，讓人在寒冷的天氣，瞬間熱了起來。