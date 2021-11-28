65歲馮女26日凌晨陳屍在自家，家屬原以為是前幾天疫苗惹得禍，調閱監視器，發現案發當下有名小偷當時在房屋內，警方抽絲剝繭發現是租客劉男犯案。(民眾提供)

65歲馮女26日凌晨陳屍在自家，先生凌晨3時返家時，發現太太失去生命跡象，送醫院急救後宣告不治。馮女家屬原以為是前幾天疫苗惹得禍，未料經相驗、調閱監視器，發現案發當下有名小偷當時在房屋內，經警方調查，發現是前啦啦隊國手、租客劉殷瑋犯案，訊後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。

據了解，馮女有高血壓，糖尿病史，前幾日曾施打疫苗，26日凌晨不明原因陳屍家中，死者丈夫於26日凌晨三時許返家發現馮女失去生命跡象，立即報警送醫，家屬原以為是自身疾病造成，警方獲報死亡案後依規定處理。

未料，行政相驗時，警方發現異常處，經提問醫師後啟動偵查，並擴大調閱沿途監視器，發現5樓租客劉男事發當下在6樓房東屋內，且劉男離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

警方表示，經擴大調閱監視器，發現承租五樓套房的劉姓租客於該日凌晨爬窗進入死者家中多次，劉男見警方詢問時言詞閃爍，警方研判案情不單純，旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，經警方不斷抽絲剝繭釐清案情，終於突破犯嫌心防坦承犯案。

訊問中，劉嫌言詞閃爍，後經警方不斷抽絲剝繭，方才突破犯嫌心防坦承謀財害命，警方詢問劉嫌後將依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。

這名劉姓犯嫌是曾經代表台灣在東南亞啦啦隊公開賽奪得銅牌的前國手劉殷瑋，他坦承行竊失風殺人，但案發後聘律師並且停止夜間訊問，細節警方仍在釐清中；而據知情人士透露，劉殷瑋並沒有順利換為現金，因神色有異，當鋪並沒有借錢給劉殷瑋。

經警方調查，發現是前啦啦隊國手、租客劉殷瑋犯案，訊後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。(圖為劉殷瑋臉書)