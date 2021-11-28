前總統馬英九日前指新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」。今（28）日侯友宜、林姿妙一同出席蘇澳區漁會「黑鮪魚產季行銷」活動，媒體詢問2人對馬前總統說法的看法，2人低調未正面回應。
林姿妙簡短表示，之前已經講過、陳述過。侯友宜則把話題轉開，繼續替宜蘭縣南方澳的黑鮪魚宣傳，最後提到，凡事都要以人民的健康、國家的安全和產業的發展為主軸，大家一起攜手合作。
前總統馬英九日前指新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」。今（28）日侯友宜、林姿妙一同出席蘇澳區漁會「黑鮪魚產季行銷」活動，媒體詢問2人對馬前總統說法的看法，2人低調未正面回應。
林姿妙簡短表示，之前已經講過、陳述過。侯友宜則把話題轉開，繼續替宜蘭縣南方澳的黑鮪魚宣傳，最後提到，凡事都要以人民的健康、國家的安全和產業的發展為主軸，大家一起攜手合作。
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