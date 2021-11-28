珠寶商收贓不吐實，警回馬槍查獲被害人珠寶與變賣所得現鈔。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市日前發生安平區一戶豪宅遭人入侵竊走上百萬珠寶，竊賊落網坦承以3萬多元價格，銷贓到中西區1家珠寶店，戴姓業者第1時間卻不願交代珠寶流向，警聲請搜索票回馬槍搜索，在店內發現被害人部分失竊珠寶與疑似變賣所得現金40萬元，將戴嫌依照贓物罪移送台南地檢署偵辦。

安平區1棟豪宅日前遭盛姓嫌犯入侵，遭偷走價值上百萬元的珠寶首飾，包括手錶、項鍊、戒指與耳環等貴重物品，並將得手的贓物以3萬多價格賤賣給中西區1家珠寶店。

71歲戴姓珠寶業者一面對竊嫌稱「這些珠寶都是假的」以不相當的低價3萬多元買入這些贓物，另一方面卻轉手將部分珠寶以40多萬賣出，獲取暴利。

面對警方上門追查，戴嫌坦承竊賊上門，卻對買家的身分含糊帶過，佯稱都是過路客購買，未留下任何購買證據，令警方追查珠寶流向陷入膠著。

戴嫌避重就輕的說詞，明顯挑戰警方辦案能耐，警方聲請搜索票，27日回馬槍進入戴男的珠寶店搜索，當場追回被害人的部分珠寶，包括鑲鑽耳環1副，珍珠耳環1副，玉墜飾4個，一般墜飾2個，及疑似變賣贓物所得的40多萬現金。將他依照贓物罪嫌移送台南地檢署偵辦。至於戴嫌是否屬不知情的善意第3人，警方表示將交由檢察官認定。

損失上百萬的被害人經警方通知前來，一眼認出贓物確為其失竊物品無誤，雖全部的珠寶無法完璧歸趙，仍對警方追回部分失竊物表達感謝。

警方提醒珠寶特殊行業，收購物品時應落實登記收購品項及對象資料，對可疑人士提供的物品，應主動告知警方，勿因貪圖便宜，最後觸犯法律。