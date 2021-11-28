麥當勞提供國內餐飲人才優質的工作機會。（台中市政府提供）

因應疫情期間彈性工作需求增加，台中市政府勞工局積極開發各類彈性工時職缺，近期麥當勞在台中擴大招募人力，釋出正職服務員及計時人員等職缺超過千人，為促進民眾方便就業，勞工局與麥當勞合作開辦「線上徵才單一窗口服務」，透過專人協助線上投遞履歷，或代收履歷後安排台中市麥當勞餐廳面試，藉此加快媒合速度，協助企業找到合適人才。

勞工局長張大春說，因應疫情期間「零工經濟」的求職趨勢，就業服務處透過各種管道開發計時職缺，提供求職朋友更多元選擇。近期麥當勞提供大量人力需求，陸續在西屯、沙鹿等地區開出包含正職服務員及計時人員等職缺，為提升媒合效率。

市府與麥當勞合作在就業服務處網站設置「線上徵才單一窗口」，正職服務員部分由專人協助進行線上投遞履歷及參加巡迴徵才活動，計時人員則可透過就業服務處代收履歷後安排面試，媒合企業求才及市民求職需求。

就業服務處表示，麥當勞正職服務員可享週休二日(週間、週末各選一天)，不僅工作時段穩定，還有全年休假超過123天、到職日起即享10天特休以及7天家庭日等福利，工作滿十年更可享麥當勞特有的「10年特休」，由公司提供給薪八週假期。

張大春說，計時人員方面，包含服務員、外送員及咖啡師，除有依法保障的各項權益外，每年度也會依個人工作績效加薪，加上免費制服、員工餐飲半價優惠等員工福利；麥當勞員工每週可依個人需求自選時段排班，在工作與生活間取得平衡，公司也提供完整的在職教育訓練，以及後續職涯協助。