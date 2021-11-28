美式賣場好市多貨品齊全是許多民眾挖寶的好地方，有民眾昨天到好巿多購買網友推薦的一款5開4插延長線，不料回家拆包裝拆到手軟，無奈發文分享，吸引不少過來人按讚留言大吐苦水，直呼「真的很難拆」。

太星電工延長線的包裝超難拆，不少過來人留言吐苦水：超容易受傷。（翻攝／臉書社團Costco好市多商品經驗老實說）

原PO昨天在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文，寫下「我就問一句，你們自己拆過這個外包裝嗎？」並附上一張照片，從照片中可以看見美工刀和剪刀都出動了，但好巿多這款2入的延長線，仍有一個卡在包裝裡，不難想像外包裝有多難拆解。

照片一出很快就吸引了大批網友回應，不少過來人留言大吐苦水，「我剛剛被割傷了，就為了拆這個包裝」、「到底是多讓人不想拆封」、「拆過，的確是讓人拆了會氣到高血壓的包裝」、「我也有買，不考慮剪刀，直接出動斜口鉗」、「原來不是只有我這麼認為」。

不過也有網友認為，雖然難拆但也是有用意的，「是故意做成難開的喔」、「廠商的用意，應該是只要被買走前能達到防偷就好了」、「不這樣包裝運送或是疊貨都會壓壞」、「這是美國要求的」、「這是防盜包裝的做法，是正常的」。