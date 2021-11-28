下周冷空氣又將襲台，氣溫下探10度，除了要做好保暖工作以外，也要記得好好睡覺。湞媄診所院長王姿允指出，主動脈剝離不只和氣溫有關，和睡眠也有很大的關係，其中「睡眠障礙」會增加年輕人血管硬化的機率，因此提醒大家盡早改善睡眠品質。

王姿允醫師在臉書粉專發文，提到近日因為氣溫驟降，主動脈剝離的患者也跟著變多，其中不乏年輕人，有很多人知道要注意保暖、三高指數，但卻不知道睡眠也是很重要的警訊之一，在2014年《Sleep Breath》期刊的研究發現，即使只是一個晚上的睡眠剝奪，都會增加健康年輕人血管硬化的機率，另一篇發表在《Sleep》期刊上的研究也稱，睡眠時間超過8小時的男性，血管硬化的情形比睡眠少於8小時的男性還要嚴重，但女性則無此發現。

為何睡眠時間長反而血管硬化的機率高？王姿允醫師指出，主動脈剝離最重要的危險因子為高血壓，而2020年《Hypertension Research》發現，高血壓的人睡眠超過8小時且睡眠品質差，有更高的血管硬化盛行率，因此過長的睡眠時間，其實暗示有可能擁有較差的睡眠品質，例如這些人可能有睡眠片段化、疲勞、免疫功能下降、或睡眠呼吸中止症等問題。

另外美國心臟協會在2012年曾表示，睡眠時間不足 6 小時的人更容易得到心臟病，由此可以得知，成年人擁有6-8小時的睡眠時間是最健康的，太短或太長都不利於心血管。

2012年《Surgery Today》也做了一項統計，139名患有急性主動脈剝離的年輕人，有 70 名（50.4%）患有睡眠障礙，其中50%完全失眠、44.3%睡眠剝奪、61.4%存在睡眠呼吸暫停綜合症，由於工作壓力，這些患者大多數的作息不規律，另外更有94.3%表示日常生活中有嚴重的精神和身體壓力。

因此「睡眠障礙」被認為是年輕人發生急性主動脈剝離最重要的危險因素之一，尤其是在對日常生活有精神或身體壓力的患者的初級保健中，最重要的是評估這些人是否存在睡眠障礙，並盡早協助改善睡眠品質。