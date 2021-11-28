反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁四大公投案將於12月18日舉行投票，各黨拚場宣傳理念，隨著投票時間越來越近，社群平台也發起一項民意調查，詢問民眾最關心哪項公投案，結果顯示，46.1%民眾「都很關心」；而關心度最少的則是三接藻礁議題，佔2.39%。

《Line Today》26日起展開一項民調，詢問民眾最關心那項公投案，投票時間至12月6日。截至今（28）日中午12時許，共有5千多人投票，其中46.1%網友選擇「都很關心」；20.49%較關心「該不該重啟核四」；14.98%則對於公投案「都不太關心」；另13%民眾較關心「萊豬進口爭議」；3.04%選擇「公投要不要綁大選」；2.39%選擇「三接藻礁議題」。

對此，網友也在投票頁下方熱議，有人大喊「四個同意 萊豬滾回去 四個同意 人民活下去」、「四個同意，台灣才會強！」也有人說，雖然自己不是很贊成四個同意，「但是我可能頭四個同意反塔綠班…這是我心裡的實話」，但也有網友質疑，為何要把台灣推進核廢堆裡？

另有不少人提到過去「以核養綠」公投明明多數人贊成，但仍沒有執行。許多網友也消極表示，關心有用嗎？執政者若是不理公投結果，那公投的意義何在？「投了跟沒投一樣，幹嘛關心？」