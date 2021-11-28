據第一財經引述全大陸各省份政府部門公開資訊統計發現，今年截至11月26日，已有上海、北京、廣東、山西、浙江、江西等20個省份上調最低工資標準。從上調後的最低工資標準看，上海是最高的2590元（人民幣，下同）；另從上調額度來看，今年有8個省上調額度超過200元，其中寧夏漲幅最大，在第一類區的最低工資標準從1660元提高到1950元，上調了290元。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，近年各地最低工資標準調整正朝1到2年一調發展，「調整的頻度加快了」。而調整頻度慢的省份，有的則是加大調整幅度。

他說隨著經濟增長、生活水準提高，多地提高最低工資標準，有利於改善民眾生活水準、享受經濟成長的好處。另一方面，城市生活成本也在提高，工資收入要與物價水準掛鉤，才不致於讓低收入群體難以養家糊口。

大陸所謂「最低工資標準」，是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合約約定的工作時間內，在提供正常勞動前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。據各地實際情況，最低工資標準一般每1至3年調整一次。