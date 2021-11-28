新住民朋友分享家鄉美食。（移民署提供／王文吉台中傳真）

新二代子女以古箏彈奏望春風組曲。（移民署提供／王文吉台中傳真）

「多元文化感恩音樂會」場面溫馨，民眾自然地跟著哼唱打拍子。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署築夢計畫獲獎人王崇麗分享築夢成果。（移民署提供／王文吉台中傳真）

西洋感恩節到來，移民署中區事務大隊台中市第二服務站於清泉崗微型創業中心舉辦「多元文化感恩音樂會」，現場安排古箏、鋼琴與吉他的彈奏演出，還邀請移民署築夢計畫獲獎人王崇麗到場分享築夢成果；參加的新住民朋友共組異國美食感恩節大餐，現場香氣四溢、溫馨融洽，自然流露出團圓歡聚的過節氣氛。

音樂會邀請新住民朋友及新二代子女參與演出，節目安排貝多芬奏鳴曲的鋼琴演奏、古箏彈奏望春風組曲、吉他二人組彈唱歌曲「分享」及「至少還有你」，還有中國詩歌吟唱及嗨翻全場的動感舞蹈，觀眾自然地跟著哼唱打拍子，投入東西方既古典又現代的樂曲。

築夢計畫獲獎人王崇麗分享築夢成果，她說「有具體想法出現時，就著手去做，付諸行動就對了！」鼓勵新住民朋友們邁出夢想實現的第一步。

來自大陸地區的新住民宋瓊英是音樂會主持人也是英文老師，與在場人士分享西洋感恩節的由來軼事與習俗，她說，西洋感恩節就像是台灣除夕吃年夜飯一樣，遠方的親人都回家團圓氣氛愉悅又溫馨。

宋瓊英準備烤雞應景西洋感恩節，加上多元文化美食饗宴所帶來的廣西瑤族湯圓、湖南香辣滷雞腳、德國甜點等風味料理，新住民們和樂融融地分享美食並感謝神所賜予平安，宋瓊英說「這正是感恩節的精神所在。」

台中市第二服務站站主任王驥表示，很感謝大家的用心準備，這場多元文化感恩音樂會才能辦得如此有聲有色，將豐富多元的文化自然和諧地融合為一。移民署第8屆築夢計畫已開放報名，提醒新住民朋友一定要把握時間在12月31日前提出申請，開啟實現夢想的大門。