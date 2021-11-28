全球最新爆發的Omicron冠狀病毒，短短三天時間，世界各國快速從邊境措施作出回應，要求從紅色名單上國家入境旅客，需加強隔離，預計管制強化措施持續二星期。全球資本市場上周五（11/26）全面受挫，股票、黃金、油價、加密貨幣等，無一倖免。外商銀行金融分析團隊認為，這兩年來，經常如此反覆實施封鎖和重新開放，全球經濟在過程中仍能逐步修養、調整體質，強壯基本條件，就像亞洲科技股於2021年估值下行，但企業獲利和基本面愈加穩健。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)最新發表的《2022 年度展望》報告指出，估測2022年的「新常態」將揭開面紗，惟新舊緊張局勢可能會在某些時點加劇，投資者應注重多元化投資以分散風險。瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele認為，新機會存在於顛覆性科技、淨零排放轉型，以及另類投資當中，尤其另類投資既可帶來回報，又有助於管理波動性。

對於亞洲科技股，瑞銀財富管理看好精選半導體個股，以及中國互聯網龍頭企業。邁入2022年，投資者可考慮亞洲健康科技(healthtech)行業，以及「ABCs科技」，即人工智慧、大數據和網路安全相關企業。

新的變種病毒再起，先前沒有接種疫苗的部份民眾，會是此波遭受最先攻擊的對象，反映出醫療保健行業的需求將緊隨疫情，瑞銀財富管理認為，雖然2022年初經濟增長估計強勁，因而有利於週期性行業，但隨著時間推移，增長趨於放緩，從而逐漸有利於市場中的防禦性板塊，例如醫療保健。

富達台灣成長基金經理人白芳苹指出，與病毒同行，整體經濟循環仍呈現成長趨勢，預期台股仍將有所表現，建議可平衡布局景氣價值股與成長股。此外，看好疫情更強化數位經濟的發展、5G升級等結構性趨勢，將是支撐科技硬體業營收延續擴張的關鍵，建議可聚焦半導體、電動車供應鏈、伺服器等產業，布局新一波上升趨勢。

另一方面，疫情推動雲端運算與遠距上班需求，白芳苹認為，後疫情時代，數位轉型與遠距工作將持續推升伺服器市場榮景。展望2022 年，預期全球出貨1366萬台，成長 5.1%。資策會觀測未來五年趨勢，HPC高效能運算、AI人工智慧與邊緣運算將持續成長，加上x86架構與Arm架構競爭，加速CPU平台更新，可望帶動伺服器換機潮。