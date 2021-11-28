46歲美國男星凱西艾佛列克（Casey Affleck）2016年時，憑《海邊的曼徹斯特》（Manchester by the Sea）奪得奧斯卡影帝，2017年離婚育有2子，日前他所屬棒球隊The Love的友人聽到缺血時，他便帶著女友凱莉考恩（Caylee Cowan）一同捐血，首度在社群曝光他女友。

凱西艾佛列克向來對私生活非常低調，而他的哥哥是班艾佛列克，日前在社群上分享了他去捐血照片，並寫下「在所屬的《The Love》棒球隊打球，聽到血庫血不夠時便前往紅十字會捐血，也包含了我所愛的女友凱莉考恩，而女友對於針筒會害怕，仍挽袖捐血，捐血時還悄悄地問護士『有可能會死嗎?』」

凱莉考恩似乎真的很怕針筒，而護士也給了她「捐血不會死的答案，且捐血是無痛且快速。」而凱莉考恩之後在IG分享她捐血照，同時也呼籲大家趕快捐血。

而凱西艾佛列克認愛凱莉考恩後，女方也遭起底，現年23歲凱莉考恩曾演出《弒樂園》，有168cm高佻身材，一對深眸大眼及性感豐唇，以及最受人矚目的火辣身材，時常在社群放送美照，她凹凸有致的S曲線散發迷人氣場，IG的追蹤數比男友還高，而凱莉考恩日前在IG分享一張穿著一半浴袍的美照，但鏡面卻疑似出賣她的雪球走光，且她去夜店狂歡時穿著超低腰褲，肚臍以下僅用綁帶固定，性感指數爆表！