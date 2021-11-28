張震出道30年奪下首座金馬影帝，慶功宴上難掩興奮之情。（粘耿豪攝）

張震感謝《緝魂》導演程偉豪。（粘耿豪攝）

張震曝與李安導演30年前的緣分。（粘耿豪攝）

張震在《緝魂》中飾演癌末檢察官，出道30年奪下首座金馬影帝，他在慶功宴上說第1時間先打電話給家人，他說：「家人都很開心，可能比我還開心。」接著笑曝6歲女兒原本已經睡下，「又把她挖起來，還是要參與一下嘛，畢竟這麼久才得獎」。也講起了與恩師李安導演30年前就牽起的緣分，透露對方每次見面都會出功課給自己。

張震不僅拍過李安執導的《臥虎藏龍》，30年前以《牯嶺街少年殺人事件》第1次提名金馬影帝，李安首部作品《推手》也恰巧在同1屆入圍金馬，李安每次回台2人都會見面聊電影，「他都會給我功課，我們滿能聊的，反正聊彼此的電影好像不適合，只好聊別的」，李安去年和他吃飯，「他有出幾部電影讓我看，還問我素人演員和專業演員的差別，之後再給他反饋。」此舉是否代表之後有打算合作？他則說：「就是純粹交流。」

張震包含本屆共入圍4次才終於拿到金馬影帝寶座，他說從小就沒什麼得獎緣，提到高中就讀復興美工，學校幾乎每2周就有1次比賽，但他卻只拿過籃球獎，所以其實得失心沒很重，沒想過這個獎總有1天會是他的，不過每次進到金馬殿堂裡還是會緊張，「一直把拿金馬獎當作最高的目標，拍電影就是要得金馬獎啊，不然要幹嘛」，他說因為14歲拍攝的首部作品《牯嶺街少年殺人事件》就入圍金馬最佳男主角，「一直沒辦法跨過那個高度」，所以不斷鞭策自己完成目標。

至於目標達成了下1步想做什麼，他搞笑喊「所以剛剛坐車過來的路上有在想『是不是可以退休了』，沒啦，我喜歡這個工作是因為我熱愛電影」，接著說「演而優則導」，但又表示是開玩笑的，也認為自己現在是最好的狀態，表演狀態跟以前不一樣，哪怕是舞台劇或是網劇都快速增長中，當過幕後工作人員的他，滿清楚自己比較喜歡表演這件事，「這個獎確定我做演員很不錯」，但也會想涉獵不一樣的工作崗位，成為1個更多元的電影人。

他也自認不是很會講話的人，這次本來想說走上台就可以自然而然說出來，「但其實也沒有說很好，在台上講出一段完整的感謝名單真的很難，不如好好演下部戲，當作是最好的感謝」。而還想挑戰哪種類型的角色？張震表示不會設限，但對古裝題材一直有很大興趣，「切換比較輕鬆，因為充滿想像力，同時又能寫實，我可能滿適合古裝扮相，畢竟平常生活不會穿那些衣服」。