新北市府於28日舉辦首屆「新北青年氣候論壇」，以《零碳翻轉．青年check in》為題，邀請台灣青年氣候聯盟、綠色和平及其他關注氣候議題的青年代表及行動家分享新世代觀點，並與新北市長侯友宜對話。侯友宜表示，氣候議題關乎世代正義，新北市推動淨零碳的過程必須納入年輕人的聲音，沒有人是局外人。

今天第一場次邀請綠色和平氣候變遷教育區域專案主任黃尚卿、台灣青年氣候聯盟代表葉怡欣與市長座談，第二場次則聚焦永續城市的新世代行動家，邀請環保署青年領袖代表林孟慧、台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋、「台版氣候少女」王宣茹以及綠色和平代表黃尚卿共同對話。

侯友宜說，2020年新北市已成立氣候變遷及能源對策執行委員會，2019年更已加入脫煤者聯盟，境內所有工業燃煤汽電共生機組將於明年底前退場，新北市可以說從2023年起，境內再無燃煤工業，真正邁向「無煤城市」。

侯友宜說，新北市擁有400萬人口為全台最大城市，面對極端氣候，沒有消極空間，除了願意全力配合中央淨零碳，新北更願意走在前頭。2020年率全國之先簽署《氣候緊急宣言》，2021地球日前夕，宣布2030減碳30％、2050達淨零碳，減碳方向與COP26達成之減少使用煤炭的協議(格拉斯哥氣候協議Glasgow Climate Pact)一致。

環保局長程大維表示，目前新北市已成立氣候變遷及能源對策執行委員會結合產業、學界、NGO與青年、民眾的力量，一同規劃新北市推動淨零碳的具體路徑，也提出三大零碳藍圖，透過第二行政中心碳中和、於大型開發案導入零碳設計及打造八里淨零碳示範區展現淨零碳決心。而青年的創造力、行動力將會是推動淨零碳的關鍵催化劑。

綠色和平組織黃尚卿表示，同學們多數覺得自己渺小，什麼都做不了，但千萬不能這麼想，其實一個一個集結起來的力量，才是改變的開始。