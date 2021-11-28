四大公投案將於12月18日投票，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，據最新民調結果顯示，4大公投案中有的正反比例已拉近至誤差範圍。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析直言，在民進黨撒下政府、媒體等龐大資源後，四個公投案民調逐漸在逆轉，許多地方首長因預算和補助款噤若寒蟬，但雲林縣長張麗善卻能在此時表態「投下4個同意」，真的很勇敢。

雲林縣長張麗善。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

吳子嘉27日在其主持節目「董事長開講」分析《美麗島》公投民調指出，「反萊豬進口公投」目前的民調結果是同意55.4%、不同意37.9%，看起來差距將近16個百分點，但若更深入去看，會發現一件很恐怖的事情，在一定會去投票的民眾當中，同意只贏不同意6.4個百分點，已在誤差範圍內。

「公投綁大選」公投的部分，同意46.1%、不同意41.7%，差距不到5個百分點，吳子嘉表示，這是國民黨主推的，現在卻只有這樣的優勢，加上綠營一定去投票的比率為7成，藍營6成，扣掉投票率，就會變成五五波的PK。

吳子嘉續指，至於「珍愛藻礁」公投的民調，在3月時是同意47.9%對不同意24.3%，但11月變成同意35%，不同意41.1%，不同意的一方已經翻盤。同時「重啟核四」公投民調也被翻盤，同意剩下37.8%，不同意51.9%，不同意已經過半，輸了16個百分點。

對於4大公投案，游淑慧28日在臉書撰文稱，在民進黨撒下政府、政黨、媒體等龐大資源後，四大公投案民調逐漸在逆轉。尤其在行政院長蘇貞昌頻頻以預算和補助款威脅利誘下，許多地方首長噤若寒蟬，不敢或不願表態，雲林縣張麗善縣長此時表態，真的很勇敢，她要給張麗善縣長一個讚，並致上個人誠摯的敬意。