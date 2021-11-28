四大公投投票在即，立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添發起傳統市場徒步宣講。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添發起傳統市場徒步宣講，許多買菜的婆婆媽媽及鄉親的熱烈回應表示支持。（王文吉攝）

為衝刺四大公投案，立委楊瓊瓔、市議員陳本添28日上午於台中市后里區內埔傳統市場及周邊店家，向買菜的婆婆媽媽及在地鄉親宣講，呼籲全民為了下一代，12月18日一定要出來「投下同意票！」宣講過程，許多買菜的婆婆媽媽及鄉親的熱烈回應表示支持。

楊瓊瓔表示，街頭宣講用最直接、最基本的方式與民眾面對面溝通，就是要突破同溫層，說明這次公投對台灣未來的影響。她提到，宣講過程遇到不少民眾詢問「是要投什麼？」

楊瓊瓔說，許多鄉親向她加油打氣，也會遇到抱持不同意見的民眾，當面的理性溝通都是為了讓台灣更好，樂見真實的互動取代鍵盤誤導攻擊，呼籲民眾為了下一代、為了民主、為了健康，一定要站出來投下同意票，「公投四個都同意！台灣更美麗！」

楊瓊瓔強調，萊豬問題是國家食安問題，但民進黨政府欲強硬進口萊豬，無視國人健康，令人心寒！楊瓊瓔指出，國民黨支持台灣豬、重視國民安全，更強調國民黨不是反美豬而是「反萊豬」，希望利用街頭宣講的機會，讓民眾清楚明白國民黨所提兩項公投案的立場！

楊瓊瓔表示，除了國民黨提出的兩項公投案，也希望民眾支持民間團體所提案的其他公投案。她說，民進黨政府上台後只會操縱對立，完全漠視民意；國民黨身為在野黨，有義務、有責任幫助其他民間團體發聲，1218鼓勵大家站出來，投下同意票，教訓民進黨。

陳本添表示，民進黨現在到處在帶風向，騙大家說「同意就不用出來投票」，但正好完全相反，應該是「不滿意政府的施政，就出來投下同意票教訓政府！」

陳本添強調，公投案的提出，正是因為民進黨政府倒行逆施，如果對於民進黨執政不滿意，對於疫苗政策不滿意讓大家很晚才打到疫苗，對於開放萊豬進口傷害我們下一代健康，對於公投與大選脫鉤讓大家多花錢花時間，請大家一定要站出來「投下同意，展現民意！」

在后里內埔市場街頭宣講的過程中，受到許多買菜的婆婆媽媽及鄉親的熱烈回應表示支持。楊瓊瓔說真的很感動，接下來會繼續用堅定的決心跟意志力，利用假日在每一個菜市場宣講，讓更多民眾了解這次公投的訴求，守護自己以及下一代的健康。