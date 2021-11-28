國民黨立委洪孟楷今（28）日在臉書質疑，民進黨政府拿人民納稅錢打美牛美豬廣告，難道除了開放萊豬外，還有業績壓力嗎？洪孟楷並說，「明年的預算審查，就先從這種浮編濫用的預算刪減開始！」

洪孟楷表示，雜誌上美牛美豬照片，配上美國國旗，卻是行政院的廣告。他認為，這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告實在離譜，沒有最下限、只有更下限，因此他要代表三族群人問政府，對得起國人嗎？

首先是代表台灣本土牛、豬農問政府：什麼時候行政院管到肉的銷售，要廣告也是幫本土，怎麼會胳膊往外伸廣告別國肉品，這不是打壓本土業者嗎？第二則是代表納稅人問政府：憑什麼拿人民納稅錢幫進口肉品打廣告？難道民進黨政府不只開放萊豬進口，還有業績壓力？還是行政院現在是美國肉品台灣總代理？簡直離譜。

第三，洪孟楷也要代表基層公務員問政府：這樣的廣告預算從什麼科目來？幫別國肉品大打廣告主計單位能夠同意核銷？民進黨政府不要為了護航萊豬而讓基層公務員吃上官司。

洪孟楷批評，民進黨政府為了宣傳公投已無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，但現在還濫花納稅錢大搞宣傳，公投大家都可以有立場，但就問憑什麼拿人民的錢來幫外國的肉行銷！