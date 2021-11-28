消費者到大賣場選購柳丁時不慎被網袋上的銅釦割傷，控告賣場人員過失傷害，檢察官認定賣場沒有疏失予以不起訴。（圖／本報資料照）

北市高姓民眾去年12月到內湖大潤發二店消費，挑選3公斤裝的柳丁時，不慎被網袋上的銅釦割傷，造成0.1公分、0.5公分的傷口，因而控告賣場郭姓蔬果課長、李姓生鮮部經理過失傷害，士林地檢署日前偵結，認為網袋束口銅釦符合ISO 9001以及歐盟關於容器的規範，認定2人並無疏失，予以不起訴。

郭姓課長稱，柳丁商品是由配合廠商負責包裝後，再運到店內銷售，旺季1天送來200到300袋，包裝至少買了5年，當客人要解開包裝時，因為袋子很緊，都會用剪刀或刀具剪開，不會直接拉銅釦，高姓民眾自己操作不當所造成受傷。

不起訴書指出，家樂福、好事多以及全聯等賣場都是使用銅釦，而且商品的封裝安全責任，應該是由供貨商負責，與大潤發無關，再加上網袋束口符合ISO 9001以及歐盟關於食品容器的公報規範，同時也有我國食品器具容器包裝衛生標準，難以認定2人有過失傷害的犯行，予以不起訴。