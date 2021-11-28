今年39歲的女星孫儷演技精湛，在圈內耕耘多年，終於遇上《後宮甄嬛傳》，飾演女主角「甄嬛」爆紅，也因這部戲登上事業巔峰，直接封頂成為大陸一線紅星，自此戲約不斷，事實上，孫家不只她一個人進軍演藝圈，孫儷最近出席時尚活動，帶著親妹妹同行，一看臉蛋好熟悉，正是《後宮甄嬛傳》中飾演「童年時期玉嬈」的小童星。

孫儷10年前接演《後宮甄嬛傳》，一路紅到現在，不但好戲一部接一部推出，活動、節目也不斷送來邀約，孫儷近日出席時尚品牌活動，事後她在個人工作室貼出一系列照片，這回她盛裝出席，穿上了蘋果綠色露肩燈籠袖禮服，搭配精緻妝容，長年定番的男孩風短髮，反倒給這套裝扮增添一股靈氣，孫儷舉手投足散發仙氣，見證她在宮廷古裝之外的另類風情。

孫儷出席時尚活動，帶著小20歲同父異母妹妹孫艷(右圖右1)同行。(取材自小儷同學說微博)

而孫儷曝光的這一系列照片中，還包含了她出場前在房間的整裝花絮，赫見她穿著拖鞋、提著裙擺俏皮在飯店奔走，身旁有個清秀佳人跟著，仔細一看，是她同父異母的妹妹孫艷，也是《後宮甄嬛傳》的小玉嬈，孫艷簡單夾起黑髮，穿著卡其色大衣，笑起來的模樣跟孫儷頗相似，如今是大學生的她，長大後清麗脫俗的模樣驚艷眾人。

孫艷就是《後宮甄嬛傳》中的小玉嬈，如今已是就讀北影的大學生。(遲遲等等又慢慢微博)

孫儷跟妹妹孫艷相差足足20歲，孫儷的爸媽在她13歲時就離婚了，讓小時候的她吃了不少苦，少女時期跟爸爸的關係也因此不太好，而孫艷是孫父再婚後生的孩子，孫儷倒是疼惜這個小妹，知道妹妹喜歡舞台表演，在自己的戲中，一有適合的角色就推薦小妹上場，孫艷因此演出了《後宮甄嬛傳》的小玉嬈、《安家》中的小房似錦，如今孫艷長大了，考上了北京電影學院，放榜時孫儷超開心po文，說在表演上自己沒上過學，因此跟妹妹喊話：「妳上了課回來教教我，讓我也一起跟妳學習一下，加油，少女！」，足見相差這麼多歲的姊妹倆，感情卻是相當好。