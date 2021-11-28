桃園1名人夫發現妻子小芳（化名）私下偷偷使用交友軟體認識其他男子，還謊稱外出，結果是到小王家中同居幾日，甚至在大街上與小王十指緊扣，人夫甚至發現小王曾傳訊息說「妳是女騎士」、「我愛妳騎我」、「妳的水好多」等話氣得控告，法官判小芳與男子須賠償30萬，經上訴駁回，全案定讞。

判決書指出，該丈夫控訴小芳前年起私下用交友軟體認識1名男子，小芳與對方在訊息中互稱「公」、「婆」，小芳甚至在當年6月謊稱到高雄訪友1周，實際上卻是到小王台南家中同居，期間甚至在台南街頭十指緊扣牽手，丈夫事後控告求償100萬。

不過小芳在法庭上辯稱因為丈夫長期語言暴力，導致她罹患恐慌症，當時會前往男子家中是因為遭丈夫施暴，為了避難才會暫時躲在其住所，否認同住1間房；而男子則說，他透過交友軟體認識小芳，並不知對方已婚，且小芳患有暈眩症，他才會牽起對方同行，認為丈夫的求償金額太高，應該酌減。

法官審酌小芳與男子的對話曾說「每次愛愛時，就很愛你」，男子也回應「因為妳是女騎士」、「我愛妳騎我」、「妳的水好多，都會啪啪啪」，認定男子與小芳都已損害配偶權，須共同賠償30萬；案經上訴高等法院，法院勘驗各項事證後，將上訴駁回，全案確定。