洪國樑朱維鳳夫婦獲頒寄養家庭給力人士。（王文吉攝）

北台中家扶中心募集1238個蒸煮鍋與生活物資包，於50周年慶當天發送給受助家庭。（王文吉攝）

北台中家扶中心募集1238個蒸煮鍋與生活物資包，於50周年慶當天發送給受助家庭。（王文吉攝）

北台中家扶中心發起50歲生日願望，各界熱烈響應讓蒸煮鍋與生活物資包順利募集達標。（王文吉攝）

北台中家扶中心服務原台中縣21個鄉鎮市，1971年成立之初，幫助首批貧困兒少是241人，經歷半個世紀，成長至2280人，推動項目也從濟貧擴展到兒少保護及家庭寄養服務。昔日受助而自立脫貧的青年遍佈各地，擔任各行業要職，28日相約回娘家祝賀「50歲生日快樂！」

曾受助的自立青年張素蘭，在國小3年級時接受家扶中心的協助安排國外認養人，長大後的她義無反顧的成為家扶人，每每活動中遇到志工短缺、經費拮据，只要知道家扶有需要，她肯定二話不說地號召親友、動員同事幫忙，實踐著「受人點滴必湧泉以報」的真諦。

朱維鳳也是在艱辛的童年接受家扶的扶助，當時的社工驚險地使用流籠渡河，將白米與生活物資到達家門口。朱維鳳成年自組家庭之後，與來自金門的先生商量，決定擔任寄養家庭，並願意承擔徹夜不睡、自閉症及嚴重燒燙傷等最難照顧的孩子，認為「昔日家扶對我不離不棄，今日我也必對受虐的孩子不離棄」。

北台中家扶中心主任劉正文表示，受扶助的孩子，近9成都有艱辛的童年經驗，包括幼年失親、身處貧窮或是顛沛流離，在他們共同的印象裡，總是述及家扶的老師騎著摩托車，帶來家裡極需的米麵油鹽、上學需要的簿本及紙筆，還有認養人給的禮物。

劉正文提到，50年前家扶所幫助的第一批貧困兒少是241人，50年後扶助中的兒少高達2280人；推動的項目也從濟貧工作，擴展到包含兒少保護業務，以及家庭寄養服務，是台中市政府重要的兒童福利服務協力機構。

北台中家扶中心團隊順利募集1238個蒸煮鍋與實用生活物資，在50週年慶活動當日，即時送達受助家庭，便利後疫情時代能夠在家烹煮。劉正文也帶領服務團隊許下下一個50年的期許，兌現「哪裡有需要，哪裡有家扶」的諾言，從起初到現在，承載的扶幼責任。

家扶50歲生日願望成功募集蒸煮鍋與實用物資包，特別感謝張瀞分榮譽主委、張演華主委、張素蘭扶幼委員、王永盛扶幼委員，以及矽品精密、台中火力發電廠、維他露基金會、長億高中、國際獅子會300-C2區中英獅子會與神岡獅子會、昇揚金屬、通用不銹鋼等公司團體。

另外，長松食品、開元食品、神岡獅子會、維他露基金會、鄭火田基金會、台灣帽子協會等提供1250份等食品箱、義大利麵、雨傘、衛生紙、飲料、大人及兒童的保暖實物，讓1238戶的受助家庭得以感受到一份來自社會的愛。