變種病毒來勢洶洶，美國道瓊工業指數26日重挫905點。法人分析，變種病毒利空發酵，加上台股位處高檔，拋售賣壓出籠，短線盤勢格局偏弱，大盤在未收復短期均線前，不排除下探季線17168點支撐。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron來勢洶洶，全球股市及油價大幅回挫。美股三大指數26日重挫，道瓊工業指數大跌905點，收在34899.34點；以科技股為主的那斯達克指數下跌353.57點，以15491.66點作收；標準普爾500指數下跌106.84點，收4594.62點。

台股26日受利空衝擊跟隨亞股下殺，失守月線17560點支撐，電子、金融、傳產類股疲弱，指數大跌1.61%，以17369.39點作收；週線重挫448.92點，終止連7紅。

本土法人分析，變種病毒利空發酵，加上台股高檔拋售賣壓，短線盤勢格局偏弱。大盤在未收復短期均線前，不排除恐持續往季線下探，投資人宜增加現金部位，並做好停損。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，後續可持續觀察市場對於聯準會升息的預期是否出現變化、中美貿易政策發展，以及國際運價等因素。

長期而言，他仍看好電動車、人工智慧和物聯網結合(AIoT)、高速傳輸等產業長期發展；此外，隨著明年第1季展望越來越清晰，也可留意相關景氣循環股。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，明年上市櫃企業獲利成長趨勢延續，台股本益比仍處於相對低檔，當量能持續回籠，並由指標科技股領頭，台股仍有續揚的本錢。不過目前時序靠近年底，外資法人休假與保留績效等因素，交投可能轉為清淡，預估指數區間震盪，中小型股各擁表現。

觀察台股本週重要大事，「美廉社」所屬三商家購將在30日上市，將是台灣首家上市的超市業者。

此外，「2021台灣醫療科技展」將於12月2日登場，會展橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈，吸引600個參展機構與企業、30個國際產業協會參與，台塑企業、明基佳世達集團等業者均將參展。（編輯：張良知）1101128