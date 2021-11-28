兩岸情勢緊張，日本外相林芳正25日受訪時表示，台海一旦出現任何突發事態，將採取萬全措施，包括撤僑。對此，藍委李貴敏表示，現在兩岸情勢越來越緊張，萬一真的因誤判造成兩岸無法挽回地步，政府是否有想過，應該要做什麼行動才能確保台灣人民的安全與利益。

李貴敏今（28日）在臉書發文表示，近來，台海情勢越見緊張，成為討論焦點，甚至日本媒體還報導日本官方已模擬「台灣有事」狀況，並稱若突發事態會做好撤僑準備。李直言，相信民眾都知道，兩岸必須避免升高衝突，必須有防範誤判的機制，避免台海變成國際關係火藥庫，但問題是，政府到底做了什麼，將國家安全與台海情勢經營到如此地步？

假若現在台海一旦有事，李貴敏認為，對台灣的安全、人民的權益影響這麼大，卻沒看到政府出來說半句話；針對台灣的利益，對人民的安全，清楚交代政府策略考量，或政府該做些什麼，這些都沒有看到，結果台海越來越緊張，人民卻一頭霧水？

李貴敏強調，雖然大家說應該要有各種規劃，但在國際關係中，有些事情失控就是起因自誤判跟擦槍走火，因為誤判與擦槍走火並不在所有行動規劃方案當中，也無法預先猜測，所以大家真的要特別留意，未來萬一有任何誤判，應該要做什麼行動才能確保台灣人民的安全與利益？