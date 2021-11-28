吳釗燮(外交部提供)

四大公投即將舉行，行政部門卻遭質疑不中立。外交部和僑委會明天預計在立法院進行的報告都表示，公務人員受指派表達政策立場，是基於法規要求履行職務，並無違反公務人員行政中立法行為。部會首長、政務人員主動積極對外宣講說明，「這是合法、正當的，也是應該的」。

立法院外交及國防委員會明天邀外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源等首長，報告「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」。

外交部在報告中表示，公民投票是民眾針對法律、立法原則或重大政策直接表達意見、行使直接民權的方式，行政機關對於公投案所涉及重大政策，本於政策推動的權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

外交部認為，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場者，是基於法規要求履行其職務，並無違反公務人員行政中立法的行為。

由於公投性質上與選舉不同，行政院是公投的反方，外交部指出，行政院作為最高行政機關，有責任、有義務向人民報告、說明政府對公投案的立場與理由，基於行政一體，行政院所屬部會首長、政務人員應本於政策說明的職責，主動積極對外宣講說明，「這是合法、正當的，也是應該的」。

身為行政團隊的一員，外交部強調，積極為政策辯護，不僅是責任，更是職責所在。行政院為公投案「反方」，外交部也有責任透過各種管道及方式，在必要時，使民眾瞭解公投結果對台灣的對外關係可能帶來的後續效應以及影響。

之前透過視訊會議向僑胞宣導萊豬引發爭議的僑委會也在報告中表示，僑委會謹遵中立法與公投法相關規定，並尊重法制主管機關銓敘部與中選會的意見。

根據銓敘部的說法，總統及政務人員並非中立法的適用或準用對象，如果就公投案公開表達立場，並無違法疑義；行政機關對於公投案所涉及的重大政策，基於政策推動的權責，也有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

僑委會指出，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場是基於法規要求履行其職務，不能認為是違反中立法行為。依照公投法及相關規定表達機關立場或意見，針對一般民眾之呼籲及說明，也無觸犯中立法相關條文之虞。

僑委會強調，行政院是公投案反方，基於行政一體，行政院所屬部會，原則上都應該要配合本於政策說明的職責，也應該主動積極對外宣講說明，「這不但是合法的，也是正當的，也是應該的」。僑委會有責任透過各種管道及方式，向全球僑胞說明反對公投案的政府政策立場，即時澄清相關訊息，並無違反行政中立問題。