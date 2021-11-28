COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異病毒株Omicron來勢洶洶，讓各國嚴陣以待，紛紛收緊入境與防疫規範，以色列更動用反恐技術，盼有效遏止病毒擴散。

●以色列

以色列今天宣布將禁止所有外國旅客入境，為期兩週，成為全球第一個為因應傳染力可能更強的Omicron病毒株而鎖國的國家，同時也表示將運用反恐機構的電話追蹤技術，以遏止疫情蔓延。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）聲明表示，以國將動用特勤組織國家安全局（Shin Bet）的電話追蹤技術，對確診感染Omicron者的足跡進行追蹤，藉此確認曾與哪些人有過接觸。

截至目前，以色列有1人確診感染Omicron病毒，另有7起疑似病例。

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯日前才因Omicron現蹤，暫時禁止來自非洲7國的人員與航班降落，衛生當局今天表示，將准許「來自所有國家」的旅客入境，前提是他們必須在沙國接種一劑疫苗。

沙國衛生部門說，12月4日起將接受旅客入境，而入境沙國的旅客必須隔離3天。

Omicron讓各國如臨大敵，沙烏地阿拉伯26日對往返南非、納米比亞、波札那、辛巴威、莫三比克、賴索托、史瓦帝尼的航班祭出入境禁令。

●巴林

巴林國家通訊社「巴林新聞社」（BNA）今天報導指出，由於擔心疫情擴散，巴林再禁止4個非洲國家旅客入境，將列入紅色名單的國家增至10國，並稱這是民航局做出的決定。

這4個國家分別是馬拉威、莫三比克、安哥拉、尚比亞。

報導還說，禁令不適用於巴林公民和持居留簽證者。

巴林26日已禁止南非及其他5個非洲國家旅客入境。

●瑞士

瑞士衛生部門表示，來自英國、捷克、荷蘭、埃及與馬拉威的旅客入境瑞士後必須隔離10天。繼比利時出現首例Omicron確診病例後，上述國家相繼失守。

瑞士26日已禁止從南非及周遭地區的直飛航班入境，同時也對包括香港、以色列、比利時在內的其他國家和地區實施旅行限制。

只有瑞士公民和持有瑞士及申根（Schengen）地區居留權者得以從上述國家入境。

●巴西

巴西衛生監管機關「巴西國家衛生監督局」（ANVISA）今天建議就COVID-19新變異病毒株Omicron祭出的相關旅行限制，擴及安哥拉、馬拉威、莫三比克、尚比亞。

在此之前，巴西昨天禁止來自南非、史瓦帝尼、 賴索托、納米比亞、波札那、辛巴威的旅客入境。

巴西國家衛生監督局雖做出上述建議，但仍須由巴西政府實施，因為監管機關無權執行這類旅行限制。

●澳洲

澳洲人口最多的新南威爾斯州發現兩名來自南非的旅客確診COVID-19，還不確定是否感染Omicron變異株，當局已採緊急措施，對同機旅客進行篩檢。兩名確診旅客抵達雪梨後住進防疫旅館。衛生官員也同機旅客視為密切接觸者，隔離14天期間將依規定接受檢測。

澳洲已對非洲南部9國實施入境禁令，防堵Omicron病毒入侵。

●英國

英國證實境內出現2起Omicron病例，2名相關染疫者都是由非洲南部入境英國，因而擴大對此一地區各國人民的入境限制。

英相強生今天表示，英國將要求所有抵達旅客進行隔離，直到他們能提出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測陰性證明為止，且將恢復商店和大眾運輸系統強制戴口罩措施。

目前入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測。新規定增添要求在檢測結果呈陰性前進行隔離，規定明顯趨嚴格，試圖遏阻新變異株蔓延擴散。

強生也表示，今年稍早前取消的強制戴口罩措施將會恢復實施，但未明確交代新措施將會於何時開始生效。

強生又說，曾與Omicron疑似案例的確診者接觸過的人，將必須自我隔離10天。

●德國

德國南部巴伐利亞邦官員表示，德國今天證實境內發現首批兩起Omicron變異病毒株確診病例，是自南非抵達慕尼黑（Munich）機場的兩名旅客。

巴伐利亞邦衛生廳說，過去14天曾待在南非的任何人，都應該立即減少接觸、接受PCR檢測並通報當地衛生當局。

●義大利

義大利衛生當局偵測到Omicron新變異株確診首例，是一名來自非洲莫三比克的旅客。

義大利26日禁止過去14天曾待在南部非洲的所有旅客入境，並暫停來自南部非洲的班機抵境。

當局也下令，過去2週曾前往南部非洲而目前人在義大利境內的所有人，立即通報義大利當局、接受COVID-19檢測，並隔離10天。

●捷克

捷克北部城市利柏雷治（Liberec）地區醫院發言人李卡今天告訴捷克電視台，一名女性病患確診感染Omicron變異病毒株。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）今天稍早前表示，那名女子曾待在納米比亞（Namibia），途經南非和杜拜飛返捷克共和國。

巴比斯表示，那名女子已接種疫苗，出現溫和COVID-19症狀。

●荷蘭

荷蘭衛生當局今天表示，從南非飛抵阿姆斯特丹的2架航班中，61名COVID-19篩檢陽性的旅客中，據信至少「有一部分人」感染的是Omicron變異株。

荷蘭為預防Omicron入侵，26日禁止所有來自非洲南部的班機降落，但禁令宣布之前，荷蘭皇家航空（KLM）2架分別從南非開普敦與約翰尼斯堡起飛的客機已抵達阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。

衛生局表示，篩檢結果呈陽性反應的人，有症狀者一律在旅館隔離7天，無症狀者隔離5天；篩檢呈陰性反應的人，入境者必須居家隔離，過境者則可繼續走接下來的行程。

●比利時

比利時當局昨天表示，國內出現一例Omicron變異株確診病例，確診者從境外返國，沒有接種疫苗。這是歐洲首例Omicron變異株染疫病例。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101128