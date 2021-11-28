男女初次見面，第一印象很重要。一名女網友表示，她看男生第一眼絕對不是臉，一定是先看對方的身高，但身高高，太瘦也不行，因此喜歡體格有一點壯碩、有手臂線條的男生，「覺得特別有安全感」，好奇網友的第一眼會看哪裡，多數人也認為體格及身高比顏值重要。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，自己看男生的第一眼會先看身高，其次則是臉、手臂線條、指甲及髮型，她認為身高和手臂線條最重要，若男生身高高，但卻是高瘦型，就會有種弱不禁風的錯覺；相反地，身高高的男生，且有厚實肩膀和好看的手臂線條，就會讓她特別有安全感，她強調，並非喜歡練到很強壯的男生，但是有一點肌肉，穿衣服也會比較好看。

原PO查閱過去網路做的調查，男生第一眼大多會先看女生的腿，接續則是外貌、胸、屁股及腰，令她十分好奇，「不知道大家會看異性哪個部分呢？但如果最後交往，最重要的還是內在對嗎？」

疑問曝光後，不少女網友也紛紛回應，「同意！身高高、手臂線條及肩膀寬大，真的好有安全感」、「看到手臂線條好看的，真的會直接暈」、「我看肩膀，太平洋寬肩第一讚」、「我自己是身高一定要高」、「身高真的超重要」、「我會看肩膀，厚實肩膀萬歲」。

留言中也有其他人認為，臉還是最重要，「不論男女都是臉」、「肯定是臉最重要」、「一定是臉、身材、穿著啊」、「無論男女，我第一眼幾乎都是看臉，再來應該是聊天的內容」、「看臉啊！臉醜，其他都白搭」。