花蓮瑞穗奇美原住民文物館展出為期近1年的「Tayni Maro' Kiso！來，那你坐啊！阿美族溫泉部落主題展」，紀錄土地的故事。（瑞穗鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉奇美原住民文物館每年會以1個部落為主題策展，逐年將鄉內17個部落的文物、文化保存做系列策展，今年以溫泉部落作為策展的主題，紀錄當地「溫泉、菸葉及傳統領域」三大面貌，並以阿美族人歡迎訪客的族語「Tayni MaroKiso」作為展覽名稱，在疫情趨緩之際，邀請遊客「既然來了，那就找個地方坐吧」。

瑞穗溫泉與紅葉溫泉、安通溫泉，是花蓮三大溫泉區，其中瑞穗鄉瑞祥村是當地溫泉資源最多的區域，而村內的Onsing溫泉部落，日據時期因日本人在當地發展溫泉產業，便以溫泉聞名，加上該處土壤和地形的特性，適合種植菸草，進而成為花東菸葉生產專區。

直到日本人離開後，居住在此的阿美族人也沿用「おんせん」，稱自己為「Onsing溫泉部落」，甚至1980年代，林立錯落的菸樓與遼闊的菸草田，仍是溫泉部落最獨特的地景，菸草烘烤時苦中帶甜的氣味，依然繚繞在當地居民的記憶深處。

瑞穗鄉公所為傳承地方歷史文化，以工作坊方式，採集部落耆老的口述記憶，收集長輩家中過去投入菸草產業的珍藏文物，重現過去的生活地景，將族人視野在展場中轉化而生，進而讓觀眾穿越時空，感受當年菸草種植、製作的盛況，一覽這片土地的溫泉、菸葉及傳統領域多層次的面貌。

瑞穗鄉公所指出，該展覽即起在奇美原住民文物館展出至明年10月30日，展覽名稱「tayni maro kiso」，是阿美族人歡迎訪客的族語，有「既然來了，那就找個地方坐吧」之意，在疫情趨緩之際，邀請遊客走訪部落，體驗當地文化之美。

縣長徐榛蔚說，縣府會積極盤點需要維護的地方，期盼明年能全面推動讓國內外鄉親都能看見珍貴的原住民文化與資產，也鼓勵部落族人們多使用族語及認識傳統文化，讓部落文化世代傳承。