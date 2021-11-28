台中媽祖萬春宮將在11月29日再度舉辦捐血動，也呼籲民眾起早到萬春宮捥袖捐血。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

從事食品貿易的常立武和妻子張靜儀，6年前將母親車禍理賠金拿來辦公益捐血活動，並以台中媽祖萬春宮為名號召親朋好友有錢出錢、有力出力共同募血，這群熱血兄弟會成員有的是個人，也有的是小商號的負責人，6年下來超過20場捐血活動，募集的血已超過500公升。

民間發起的捐血活動多半為企業、團體、軍方或學校帶頭，但位於中區成功路百年媽祖廟：萬春宮近年開始舉辦捐血活動，每季一次，幕後出錢出力的卻都是小商號或個人，除常立武夫妻，還有一中街名店海盜飯糰、幸福良心紅茶、太子鎖匙刻印，更有在醫院擔任護理長的周佳締，廿、卅人的熱血兄弟會，不是出錢購買餐券或提貨券等贈品送給捐血人，就是在活動現場擔任志工，不少人更是常期捐血人。

發起人常立武6年前第一次辦捐血活動，起心動念是源於用母親車禍驟逝獲得的理賠金做公益，這份初心也感動周遭親朋好友，共同舉辦捐血活動，常立武開玩笑表示，不少成員參與募血跟他說，原本運氣卡卡的，辦完捐血立馬轉運，而選在萬春宮舉辦，也是希望捐血人受媽祖加持，一路平安順逐。

值得一提的是，這群熱血兄弟會6年來已舉辦20場捐血活動，每次都有百餘人參與，募集的血量已超過500公升等同於是大樓大型水塔的容量，雖然今年受疫情影響一度停辦，11月29日這群熱血兄弟也要重新回歸舉辦暖心捐血活動，此次除贈送東東牛排券或寶雅提貨券，位於自由路老餅舖：翔記蛋黃酥也加入熱血行列，加碼贈送捐血人麻辣肉脯餅一盒。常立文呼籲民眾一起到萬春宮捥袖捐血。