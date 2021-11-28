反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日舉行，距離投票時間剩下不到一個月，朝野各黨卯足全力宣傳理念，而中選會近日也公布公投票式樣，並提醒民眾投票時需帶齊「3寶」，包括身分證、投票通知單及印章，同時提醒民眾防疫。

◆投票時間：110年12月18日（星期六）上午8時至下午4時止。

◆投票資格：年滿18歲之中華民國國民，即民國92年8月28日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，並無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

◆投票地點：可進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，查詢「我要去哪投票」。

◆投票帶「3寶」：需攜帶國民身分證、投票通知單及印章。若未帶投票通知單，請記住投票通知單上之名冊號次，領票時告知發票管理員。國民身分證如有遺失，請於投票日前至戶籍地戶政事務所申請補發（投票當日，戶政事務所不受理換補發國民身分證）。

投票需攜帶國民身分證、投票通知單及印章。（圖／摘自中選會官網）

四大案公投票式樣。（圖／中選會提供）

◆公投票顏色：

第17案「重啟核四」：白色

第18案「反萊豬」：淺黃色

第19案「公投綁大選」：淺粉紅色

第20案「珍愛藻礁」：金黃色

◆投票流程：測量體溫→確認身分→領取公投票→圈票→投入票匭→完成投票