北韓逃犯朱賢健10月憑藉矯健身手，跨越吉林監獄的電網、跳躍高牆成功越獄，在逃亡41天後今（28）日落網，畫面顯示他被3名壯碩警察合力抬起，過程中還不斷哀哀叫，和上個月俐落的身影判若兩人。

10月18日傍晚，北韓囚犯朱賢健利用收工時刻越獄，當時他身手矯健地攀爬上鐵門，一路爬上上方雨棚，接著破壞電網、跨越電網，再從監獄高牆跳下地面，成功逃離吉林監獄，當時他「完美」、俐落的身手讓獄方人員束手無策，只能眼睜睜看著他離開。

北京新浪網報導，在逃亡41天後，吉林市公安局於今日上午10時宣布，吉林警方已經逮到朱賢健。

陸媒「極目新聞」引述吉林居民說法指出，朱賢健是在一個廢棄的風景區內被捕，根據陸網上流傳的影片，一名疑似為朱賢健的男子被3名身材壯碩的民警抬起，他的雙手被往後折、無法動彈，過程中不斷哀哀叫，臉上出現猙獰的表情，看起來相當痛苦，與上個月俐落的身手判若兩人，周圍則不斷傳來民眾的呼叫聲。

報導指出，這一個多月來，吉林警方不斷在搜捕朱賢健，懸賞獎金也從最初的10萬人民幣逐漸上調至70萬。

朱賢健2013年7月非法入境中國大陸行竊、刺傷被害人，被判偷越國境罪、竊盜罪、搶劫罪等併罰11年3個月有期徒刑，並處1.6萬人民幣罰金及驅逐出境，他在入監服刑期間曾2度減刑。

有媒體稱朱賢健在北韓時當過特種兵，後來因姊姊脫北受到牽連，被下放煤礦場進行9年勞改。