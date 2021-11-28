又出現新版冠狀變種病毒危害民眾生命，一項世界級調查顯示，台灣民眾已經習慣使用技術以確保公共安全，85％希望運用先進技術改變公共安全，亦有68％的受訪者表示，只要資訊能被合理運用，民眾願意信任保有資訊的組織。

摩托羅拉系統（Motorola Solutions）攜手倫敦大學金匠學院Chris Brauer博士領導的領先學術獨立研究團隊，合作展開全面的《變革共識》全球研究，分析面對全球新冠疫情，人們提高對於加強公共安全技術需求的認知，同時加速全球應急服務和企業對創新方法和技術的採用。12000位受訪民眾，遍及台灣、澳洲、德國、義大利、馬來西亞、北歐、新加坡、西班牙、英國及美國在內10個區域的50家公共安全機構、商業組織和行業專家。

調查結果，台灣在大多數接受調查的市場中顯得獨一無二。調查團隊表示，從2003年SARS事件中記取教訓之後，台灣政府迅速導入技術來對抗新冠病毒，台灣官方意識到疫情的整體嚴重性，因此制定廣泛的公共衛生因應措施。有關當局為民眾導入二維碼掃描和線上健康症狀報告，

調研團隊指出，將近四分之三的台灣民眾認為，從新冠疫情可看出，公共安全組織內部和相互之間需要加強溝通，以便有效因應不斷變化的風險。台灣民眾普遍看好科技對公共安全所發揮的有效性。71％的受訪者認為，應急服務採用了適合的技術，為民眾提供了有效協作及服務。

摩托羅拉系統資深副總裁兼技術長Mahesh Saptharishi表示，疫情促使人們需要改變技術運用的方式，以因應快速發展環境中面臨的新挑戰。《變革共識》報告也強調，透明度和信任度的必要性，藉以增加外界對技術部署的支援。民眾希望技術的效益易於理解，並希望以透明、公平和包容的方式使用技術。同時該研究也指出，需要更多的公共教育以增進民眾對人工智慧（AI）等新興技術的瞭解。

Brauer博士指出，民眾了解與新冠病毒共存的意義，以及這種常態生活將影響人們的安全。在疫情中的共同經歷，讓大家意識到技術可以在保護民眾安全方面發揮更大的作用，並促使人們更深入瞭解公共安全和企業組織為何需要技術來因應新的威脅。