繼基金之後，近二年來問世的新證券商品ETN，現在ESG題材也入列該產品線，由元大金旗下龍頭券商元大證券打頭陣所發行的「元大ESG高股息N」(020029)11月初才發行，根據元大統計，累計至11月19日成交超過55000張，成為近日ETN市場商品的亮點。

ETN是專門針對小資族所開發的商品，而對於上述這檔瞄準ESG的ETN交易盛況，元大證券說明，該檔 ETN連結台灣指數公司「特選ESG高股息報酬指數」，共有20檔成分股，其報酬指數過去三年平均現金殖利率高達5.45%，前6大成分股，包括台積電、聯發科、聯電、富邦金、中信金及兆豐金，合計約占指數達8成；另外還有台灣大、永豐金、遠傳、仁寶、英業達、南亞科、緯創、大聯大等，都是過去股息配發又高又穩定的優質公司。

而對於這檔ETN的買氣，從股價上漲程度就可清楚看出。元大證指出，該檔ETN發行價格為每單位5元，11月19 日股價最高來到5.42元，上漲8.4%，僅上市15個交易日，就一舉超越報酬指數過去三年的年平均現金殖利率，可見得連小資族都積極切入ESG題材的股票投資。元大證券也引相關統計說明，不論歐、美、新興亞洲或台股，有納入ESG選股因子的指數表現，皆超越當地一般大盤指數，台股也不例外；過去三年台股大盤上漲54.9%，ESG高股息報酬指數漲幅則高達55.5%，顯見ESG已與投資報酬正向連動。