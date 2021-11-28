擁抱ESG，合庫金旗下合庫投信也將加入行列。合庫金傾集團之力推動ESG，在銀行打頭陣之後，其他子公司也將跟進，據了解，合庫金旗下合庫投信已規劃進軍ESG基金，同時全部依照金管會為了防止「漂綠」而設置的新規定來進行申請，順利的話將以能在12月中旬IPO上市為目標。

合庫金控集團進行跨子公司的動員，其中，在金融服務及產品提供上，合庫銀最先帶頭，發行包括樂活卡、i運動卡等各有照顧銀髮族健康、贊助國內體壇等富有ESG屬性的信用卡，並且培訓上千名高齡金融規劃師、長照種子部隊之外，現在合庫投信也如入ESG行列、初試啼聲發行ESG基金。

對此合庫金主管指出，合庫投信一年多前就已為銀髮族量身打造適合作退休理財規劃的基金，來響應金控集團主打的「樂活安養」品牌，現在則更一步要發行ESG基金，可說更進一步加入集團推進ESG永續金融的陣容。

根據合庫投信的規劃，該基金將兼而投資股債，配比將為50％的環境股票，和50％的社會責任信用債券，對此合庫主管表示，其中股票部位的投資範疇將瞄準在環境價值鏈中活躍的公司所發行的證券，例如，環保能源、農林及水資源產業等，而債券部位，則是因應升息的趨勢，瞄準存續期間在5年期上下一年，而在國際ESG指數的參考上，則都以摩根士坦利所提出的全球ESG刪選指數、全球企業社會責任指數作為二大刪選指標。

合庫投信指出，ESG基金在投資報酬率上，近幾年來已擴大對於非ESG基金的領先落差，因此對於即將發行的這檔ESG基金的報酬率也非常看好。對於基金所投資的股票部位，合庫投信亦說明，所謂的「環境」股票，就是選擇有助於環境永續的股票，當中會以所謂的「主題純度」作為指標，純度越高者，代表公司與發展的環境解決方案有關的業務比重佔比越高，而純度衡量的方式，則以檢視企業特定活動或價值鏈所帶來的正面環境影響，倘若純度高於20％，就會被納入合庫該檔ESG的股票投資標的。