台北市長柯文哲28日對外宣布，要花8、9萬元找一名簡任第12職等參事，擔任「美學專案辦公室執行長」，推動公共建築藝術，藍綠議員炮轟，老早該在第一任時做的事，卸任前才又想起來，什麼都來不及做，宣傳大於實質意義，更可能淪為柯文哲的選舉工具。

北市府將成立「美學專案辦公室」，柯文哲今對外公告徵求人選，他指出，如果對公共建築之美有嚴格要求、感官敏銳開闊，熱愛在台北尋找美、發現美、創造美，這就是你或妳夢想中的工作。

柯文哲表示，執行長可為社會住宅行銷，參與捷運車站意象設計，讓市場成為公共藝術的一環，這工作能與市民集體創作，創造永續且具有歷史性的城市品牌。

北市府發言人陳智菡補充，該執行長為任務編組，月薪約8.2萬至9.4萬，未來還會有主管加給，辦公室除了執行長外，還會調任其他市府內的人員投入。

民進黨議員許淑華不滿痛批，這樣的任務編組早該在2016年舉辦完台北設計之都後，保留設計之都執行長，在市長室協助市府推動相關政策，如今柯文哲任期剩下1年，臨時要找執行長實在太唐突，恐怕會讓外界質疑又是政治酬庸「寄生市府」的職位，甚至成為明年打選戰的工具。

她透露，北市舉辦世界大學運動會時，有設立品牌小組，目前仍在運作，若再成立美學專案辦公室，根本是疊床架屋，沒有必要。

國民黨議員游淑慧說，柯文哲認為公務員沒有美學，卻又找公務員擔任執行長，實在是很矛盾，更何況要行銷社宅或規畫音樂與圖書中心，幾乎都已經蓋好、設計好，等到執行長上任，想做什麼都來不及了，柯文哲最後1年不管是大數據中心或美學專案辦公室，都是黑機關。

她抨擊，柯文哲第一任就把城市美學當政見，卻空口說白話到現在才想做，宣傳大於實質意義，還換湯不換藥找公務員擔任執行長。