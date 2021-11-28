65歲馮女26日凌晨陳屍在自家，家屬原以為是前幾天疫苗惹禍，調閱監視器，發現案發當下有名小偷當時在房屋內，警方抽絲剝繭發現是租客劉男犯案。(民眾提供)

前啦啦隊國手、租客34歲劉殷瑋26日凌晨疑偷竊失風，殺了住同棟的房東太太，同隊的W隊友表示，劉殷瑋性格怪異，幾年前染上惡習，到處向隊友借錢，且常常會不明原因發脾氣，今日鑄下大錯殺了人，隊友們雖然震驚，但也認為有跡可循。

同隊的W隊友表示，劉殷瑋是某科大啦啦隊員，由於身材健美人又長得高，因此是啦啦隊中下盤的位子，在啦啦隊中是很有實力的選手，然而私下生活相當怪異，講話與理解起來都相當怪異，大約4年前常常會向友人借錢，啦啦隊有幾乎都被借過一輪。

W隊友說，劉殷瑋常常用「家裡欠債、工廠倒閉了」為由借錢，但是據啦啦隊有們告知，劉殷瑋家中財務狀況很好，好像在中和有幾間房子，可能是因為染上吸毒等惡習，才會向人借錢。

W隊友也說，劉殷瑋在2年前右腳開刀，性格變得更加怪異，隊友們對於劉殷瑋犯下大錯，都感到很震驚，沒想到單純的啦啦隊選手竟然會成為殺人犯，但回想過去，劉殷瑋常常會不明原因亂發脾氣，大家也都很少與他聯繫。

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