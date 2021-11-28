國際奧委會IOC主席巴赫(Thomas Bach)與大陸網球女將彭帥視訊對話之後，世界女子職網WTA主席西蒙(Steve Simon)仍不相信彭帥沒受到控制。《美聯社》28日報導，西蒙透過多種管道聯絡彭帥都沒成功，「他寄給彭帥兩封電子郵件，結果她的回信內容顯然受到他人控制。」

西蒙目前不再打算採取電子郵件聯繫，「（西蒙）他深切地關注彭帥是否到審查與壓迫，直到他確定彭帥是以自己的意志回答之前，他都不會滿意。WTA持續關注彭帥自由、公開、直接溝通的能力。」

巴赫與彭帥視訊會面，但之後沒有公開詳細談話內容，只有巴赫表示彭帥目前很好，並且她要求保留隱私。國際奧會也沒有說明他們是如何聯絡上彭帥，明明揚言撤出賽事抵制的是WTA，國際奧會期間一直保持沉默，結果雙方視訊的時候只找了國際奧會的巴赫，反而沒有找上西蒙。

《美聯社》推測是為了2022年北京冬奧，國際奧會本來就與中國奧會密切合作，要找上巴赫是很容易的。報導引述人權觀察（Human Rights Watch）的論點，指責國際奧會沒有保持中立，還公開合演了一齣戲。WTA是第一個揚言從大陸撤出全部賽事的職業運動組織，這是國際奧會與美國職籃NBA都沒做到的。不過當初NBA火箭隊總管風波爆發時，一些大陸球迷揚言抵制也以失敗收場，因為NBA在那邊非常熱門。