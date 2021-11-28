第58屆金馬獎圓滿落幕，在基隆取景拍攝的《緝魂》勇奪3金，市長林右昌第一時間恭賀，並表示基隆是一個對影視活動相當友善及支持的城市，市府除提供劇組友善便利的協拍作業，更歡迎各類型電影來基隆拍攝。

基隆市原本就有著山海及港口美景，再加上這幾年來市府團隊積極推動各項重大建設，讓基隆市在城市蛻變的過程中，展現許多新舊交替之際無法言喻的特殊人文風情。

林右昌表示，《緝魂》是一部犯罪懸疑片，劇組選擇基隆拍攝，說明基隆獨特的人文風情、地理景觀著實令人著迷，基隆是有港口人文、山海生態、文化歷史的魅力城市，更是台灣的國門，在過去就引領風騷，引領台灣的時尚。

他說，現在更有了新時尚，包括太平青鳥、沙灣歷史文化園區、望海巷景觀橋，以及未來的地標豎梯、城際轉運站及國門廣場等，新景觀新氣象，歡迎更多劇組來基隆取景拍攝，藉由鏡頭視角，讓基隆之美無遠弗屆。

林市長更自許基隆是全台最友善的協拍城市，透過市府主動、積極的行政協助作業，協拍件數從2014到2015年協拍件數35件，到2018及2019年已達到總件數170件，去年至今，雖受疫情衝擊影響，協拍總件數仍有130件，並持續增加中，讓基隆城市形象成功行銷海內外。

基市觀銷處曾姿雯處長指出，連續2屆金馬獎獲得3金的電影，包括《親愛的房客》、《緝魂》都不約而同選在基隆拍片，可說是慧眼獨具，像是《緝魂》劇中場景，基隆中山區佛手洞，因有天然風化形成像是手掌和五指的節理，唯妙唯肖就像佛的手印，別有洞天獨步全台，而佛手洞就位於基隆西岸，可與仙洞巖、太平青鳥及白米甕砲台連結成遊程套裝，邀民眾來趟不一樣的基隆西岸探索之旅。

《緝魂》在第58屆金馬獎，有11項入圍，獲獎3金包括最佳男主角、最佳美術設計及最佳剪輯獎。