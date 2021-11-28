第58屆金馬獎昨晚順利落幕，受邀頒獎的白靈和李國煌成為最大亮點，白靈金句連發，鼓勵所有人「活出最精彩的自己」，李國煌幽默自嘲，大開5名準影帝玩笑，被網友封為全場MVP。

新加坡演員李國煌和美籍華裔女星白靈去年分別以「男兒王」、「墮胎師」獲提名金馬影帝后，當時來台參加頒獎典禮，雖然無緣奪獎，今年則受邀擔任頒獎嘉賓，還因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情隔離多天。

白靈昨晚頂著藝妓頭、穿著自製禮服，露出半邊火辣好身材，禮服前面繡著「做那個精彩的你自己」，身後則寫著「勇敢、自由」，不僅成為紅毯上最搶眼的女星，她在頒發最佳導演獎時，長達7分鐘串場宛如個人脫口秀，也被網友狂讚金句連發「超有哏」、「不受控制卻還是討人喜歡」。

白靈一上台就向眾人告白「我愛你們」，儘管去年被影后陳淑芳擊敗，但她並不在意，感性表示自己和金馬獎特別有緣分，「金馬是我的情人，我是來呈現、展現、證實、挑戰和鼓勵所有的你們，白靈做到了，你也可以做到」。

白靈也動人表示，「電影是真實的夢幻，只要敢做夢，都可以成真。也許之後我會拿到最佳導演、女主角、劇本，不要說我在做夢，金馬獎沒有58年前的做夢，就沒有今天的精彩。」

白靈接著話鋒一轉，指出自己連2年都得隔離，起初收到邀約一度猶豫不決，但踏出房間後看到粉絲自製的布條，內心深受觸動，「隔離的時候留了很多眼淚，但我下次還要再來隔離，想要金馬獎排一個小鮮肉給我，台灣男演員好帥，好多好喜歡」，並笑說自己應該得一座「最佳終身成就隔離獎」。

白靈也分享在隔離期間，她完成了中文劇本「我在台北的14天隔離浪漫」，更邀請金馬獎執委會主席李安參與演出，也不忘向他喊話「你還欠我一部電影」。

李國煌則和金馬影后李心潔攜手頒發最佳男主角獎，由於2020年也是由李心潔頒發影帝獎項，當時李國煌沒得獎，戲稱兩人因此種下心結，如今湊在一起頒獎是「解開心結」，一開場就逗樂全場觀眾。

隨後，李國煌開始輪番大開準影帝們玩笑，先是鄭人碩和邱澤在電影裡演小混混卻都跑去談戀愛，是沒有責任感的行為，自己在「男兒王」裡男扮女裝是為養家活口，這才是負責任的男人，「不好意思你們沒有機會了今晚」。

接著李國煌又直呼張震體重減12公斤不算什麼，自己拍戲踩12吋高跟鞋還摔了12次，「那麼沒什麼，只是假裝生病就OK了？」還開玩笑虧吳鎮宇的電影公司應該是沒什麼經費，沒讓他好好化妝就上場，「所以這2位也沒有機會了」。

最後李國煌再嗆柯震東又年輕又帥，直問「有用嗎？」下秒話鋒一轉，又改口：「不好意思不好意思，我意思是說有用嗎？那就慢慢用，用久那就很好用！」李國煌拿捏得宜又幽默的表現，備受網友肯定，還有許多人敲碗，希望明年有機會看到他和白靈搭檔主持金馬獎。（編輯：張雅淨）1101128