「2021台南好米季」28日在台南市六甲區林鳳營陸橋下開幕，現場準備300份越光米油飯供應民眾免費品嘗，一早雖飄起陣陣小雨，卻不減民眾參與熱情，限量300張品嘗券，不到7分鐘就被領光。
台南市政府農業局在活動會場旁，以稻米設計大型稻草裝置藝術，有稻草人、水牛等造型，吸引許多大、小朋友駐足拍照；另外，活動規畫3梯次的麻糬製作及草頭娃娃DIY活動，並免費提供限量300份台南優質好米製成的油飯。
中午11點一到，會場內湧現超長排隊人龍，上百位民眾排隊領300張品嘗券，一下子就迅速被領光。市長黃偉哲今天也親自到場宣傳、促銷，他說，嘉南平原是台灣的糧倉，種出來的稻米可以養半個台灣以上的人口，台南市有將近2萬5000甲的水稻田，占台南市的面積11％，所以稻米是台南很重要的農產品。
黃偉哲也感謝農糧署、農委會及台南農改場，育成豐產、質優及抗病蟲害的稻米品種，讓台南可以生產出很多優質的米。
農業局表示，12月2、3日在民治市政中心南瀛堂辦理台南好米創意料理競賽；12月4日在東山休息站辦理展售活動，當日邀請吳秉承師傅，以台南越光米設計料理直播，並在東山休息站上架販售為期1周的台南越光米，歡迎遊客來台南吃好米。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。