台南好米季今天開幕，300份米食品嘗券7分鐘內被領光。（六甲區農會提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府農業局在活動會場旁，以稻米設計大型稻草裝置藝術，有稻草人、水牛等造型。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左二）今天也親自到場宣傳，也到攤位上跟遊客玩打彈珠。（張毓翎攝）

「2021台南好米季」28日在台南市六甲區林鳳營陸橋下開幕，現場準備300份越光米油飯供應民眾免費品嘗，一早雖飄起陣陣小雨，卻不減民眾參與熱情，限量300張品嘗券，不到7分鐘就被領光。

台南市政府農業局在活動會場旁，以稻米設計大型稻草裝置藝術，有稻草人、水牛等造型，吸引許多大、小朋友駐足拍照；另外，活動規畫3梯次的麻糬製作及草頭娃娃DIY活動，並免費提供限量300份台南優質好米製成的油飯。

中午11點一到，會場內湧現超長排隊人龍，上百位民眾排隊領300張品嘗券，一下子就迅速被領光。市長黃偉哲今天也親自到場宣傳、促銷，他說，嘉南平原是台灣的糧倉，種出來的稻米可以養半個台灣以上的人口，台南市有將近2萬5000甲的水稻田，占台南市的面積11％，所以稻米是台南很重要的農產品。

黃偉哲也感謝農糧署、農委會及台南農改場，育成豐產、質優及抗病蟲害的稻米品種，讓台南可以生產出很多優質的米。

農業局表示，12月2、3日在民治市政中心南瀛堂辦理台南好米創意料理競賽；12月4日在東山休息站辦理展售活動，當日邀請吳秉承師傅，以台南越光米設計料理直播，並在東山休息站上架販售為期1周的台南越光米，歡迎遊客來台南吃好米。