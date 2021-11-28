輔導會今(28)日上午在台中市漢翔航太研習園區，舉行榮民榮眷基金會110年榮民子女獎助學金頒贈典禮，共計有190位受贈學生及家長代表出席與會。

110學年清寒榮民子女獎助學金，共計發放3,000餘人次，金額近3,000萬元。本次頒贈典禮是要將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們。(退輔會提供)

110學年清寒榮民子女獎助學金，共計發放3,000餘人次，金額近3,000萬元。本次頒贈典禮是要將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們。(退輔會提供)

110學年清寒榮民子女獎助學金，共計發放3,000餘人次，金額近3,000萬元。本次頒贈典禮是要將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們。(退輔會提供)

榮民榮眷基金會表示，110學年清寒榮民子女獎助學金，共計發放3,000餘人次，金額近3,000萬元。本次頒贈典禮是要將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們。此外，會中也特別感謝徐增壽文教基金會，捐款贊助清寒榮民子女獎學金，幫助清寒榮民子弟，努力向學。

110學年清寒榮民子女獎助學金，共計發放3,000餘人次，金額近3,000萬元。本次頒贈典禮是要將社會各界善心人士及榮民長輩捐贈的寶貴心意，親自轉交給在場年輕有志的同學們。(退輔會提供)

會中同時播放基金會拍攝的「看見榮民」微電影，告訴與會的同學，獎助金是從哪裡來的；雖然金額有限，但是榮民前輩的心意無限。也希望各位年輕同學接受這份補助的同時，也能體察這份心意，努力向學，勇敢築夢，將來能學有所成，效法榮民伯伯報效社會國家的精神，為我們國家創造更加美好的未來。

此外，在頒贈典禮直後，輔導會也安排與會的同學及家長代表，參觀我們國家的國防科技重鎮─漢翔航空工業股份公司，以及空軍清泉崗基地，一方面了解政府積極推動國防自主，開發高級教練機的辛苦歷程；另一方面也透過參訪軍事基地，讓這些接受榮民前輩幫助的學子們，了解國軍精實的戰力，與捍衛台海安全、和平的決心，培養這些優秀學子的全民國防意識，進而踴躍參加募兵，為國家所用，為國軍增添新血。