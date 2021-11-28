四大公投案將在12月18日登場，民進黨27日在台中舉行「四個不同意」公投說明會，總統蔡英文除在活動中拜託民眾投下「四個不同意」，也力挺參加台中立委補選的候選人林靜儀，她表示，若林靜儀當選立委，台中第二選區的生育率一定會大幅提高。對此，名嘴謝寒冰痛批，「蔡英文根本是拿國安危機愚民，真的不要胡說八道」。

蔡英文27日南下台中出席公投說明會時，和林靜儀同台，並稱讚林靜儀是最強人選。希望大家支持林靜儀，她更表示，若林靜儀當選，台中第二選區的生育率一定會大幅提高。

民進黨「四個不同意，台灣更有力」社會力公投中區說明會27日登場，總統蔡英文呼籲「四個不同意，台灣更有力」，還藉機力薦中二立委補選黨籍參選人林靜儀。（圖/本報資料照，陳淑芬攝）

謝寒冰28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，蔡英文總統到底有沒有想過，她執政這5年，台灣人為何越來越不想生小孩？因為整體社會環境使很多人不敢生，近期治安事件頻傳，整體社會安全防護網沒有比5年前好，甚至物價房價也一直漲，薪水調幅趕不上物價，誰敢生小孩？小孩生下來怎麼養？

謝寒冰直言，他實在想不通，蔡英文總統為何會這樣說，只是因為林靜儀是婦產科醫師，大家就會想生小孩？台中二選區的人想法有這麼奇怪嗎？還是因為林靜儀當選後，就會遵循她當初所提政策「晚上10點後早點去睡，一方面解決缺電問題，二方面解決少子女化問題」。他呼籲，民進黨人真的不要胡說八道，拿國安危機愚民，現在是科學時代，請大家依照科學走，不要聽信民進黨邪教式信仰崇拜。