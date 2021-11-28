紐西蘭國會議員詹特（Julie Anne Genter）今天清晨跨上自行車前往醫院，當時她已經開始出現宮縮，到醫院約1小時後就生下第2胎。

這位綠黨（Greens）議員數小時後在個人臉書上貼文：「大新聞！今天清晨3時04分，我們迎接家中最新成員。我真的沒打算臨盆還騎車，但最後就是這樣。」

這個人口500萬的島國以政治人物腳踏實地著稱，總理阿爾登（Jacinda Ardern）任內休育嬰假，還曾帶著3個月大的孩子到聯合國開會，因為當時她還在哺乳。

詹特貼文寫道：「我們清晨2時出門去醫院時，宮縮還沒那麼嚴重，大概間隔2到3分鐘，10分鐘後到了醫院，才開始漸漸密集。」

「現在有個健康開心的小傢伙就在她的床上睡覺，真是太神奇了。」

詹特在美國明尼蘇達州出生，2006年移居紐西蘭，擁有美紐雙重國籍。她擔任綠黨運輸事務發言人，在臉書的自我介紹還有一句「我愛我的腳踏車」。

2018年詹特生第一胎時，也是自己騎腳踏車到醫院生產。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1101128