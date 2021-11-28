【愛傳媒藺奕專欄】金馬58頒獎典禮。下午率先登場的是紅毯，這次合夥人Wesley代表國際合製的《金錢男孩MONEYBOYS》走紅毯，十多年來在幕後努力和不放棄總算修成正果。

一直以來，Wesley就是個謙和的暖男，直白講就是優秀的乙方；四年前金馬55，我倆在金馬創投首度合作，頒獎宣布的那天我特地穿上紅西裝，中午一起吃飯時，要他試穿一下，還有些抗拒、非常認命的說，那麼多厲害的前輩擋在前面，我們才不會得獎咧，我心想都幾歲的人還固守乙方的思維真是太滑稽了，既然來比賽，幻想一下得獎是會死哦。

獎項從最小的往前公布，最後只剩兩個現金大獎，現場氣氛頓時凝結起來，他把頭垂得低低的，心想這次又是「再接再厲」了，我則是脱下紅西裝屏息著，直到主持人高喊公司名字，現場響起如雷掌聲，我起身把紅西裝套在他的身上，看著他昂首上台的背影，心裡想告訴他，無論你幾歲，都要熱愛英雄、童話與魔法。

後來到了金馬55頒獎典禮，我們的觀禮席被安排在水岸第一排，與所有入圍者只隔一條走廊，我問什麼時候我們可以坐到前面，他依舊露出乙方的笑容沉默不語，並覺得這已經是此生最接近金馬獎的一刻了。

漫長的幾個小時裡，我一直憋著尿、眼睜睜看著前方入圍的獲獎者不斷進進出出，眼前那一片就像秋天金黃色的稻穗，我們在田埂草綠色的這一頭，無聊到開始念咒，心想有一天我要變成一隻稻間鴨，遛去前方的田裡壓壓水。

頒獎典禮之後的每一天，我都小心翼翼檢查我的鼻子有沒有因為說謊而變長，沒想到，神奇魔法很快就在去年降臨了，我歪打正著矇到入圍席、而且和最佳男女主角入圍者同一排。

一次代表兩位入圍者，反覆背誦前輩們多次修潤的得獎感言其實非常緊張、加上連日以來，安排紅毯藝人造型服裝的過程又格外操心，有過一次那樣腎上腺素飆漲的刺激體驗，就覺得今晚坐回樓上真是輕鬆多了，我決定再也不念咒也不要往前坐了，畢竟我屬雞，不是鴨呀，還是比較習慣田埂邊安靜無恙的翠綠，或像場邊的球探，一邊舉測速槍一邊嚼著巧克力棒。

從金馬55到金馬58，我的人生一如王家衛《花樣年華》第277-289這13顆鏡頭裡的前4顆：第278鏡位，張曼玉快步上樓梯，突然改變鏡位，刻意超越攝影機的假想線，破壞觀影者的想像，還以「錯誤」的剪接，讓觀眾去察覺其中的不連續與糾結。

至於你，在這美好的日子裡，你的人生必須懷抱希望、充滿戰意，把自己視作薛西弗斯神話裡那塊永遠滾動的巨大石頭、或像被貓盯上的魚罐頭。

此間，公司全體同仁也都完成疫苗兩劑注射，下一個目標，當然不是留在國父紀念館的紅毯這裡，我們還得更加努力，面向海外更高殿堂，抬頭挺胸走出去，到時我的紅西裝再借你。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。