【愛傳媒左化鵬專欄】2016年晚，應老同學林富星的邀約，前往中油大樓國光會議廳，聆聽一場Rock老歌音樂會，聽眾大多是六十歲上下的長者，開場的音樂聲響起。富星兄陶醉在音樂的節奏中，我更陶醉在他渾然忘我，專注的神情裡。

這是一場豐盛的Rock老歌饗宴。Reminiscng evergreen rocking band樂團，由三位主廚Jackson吳振生、Richard唐雲順和唐南林輪流主唱。他們接連端上三十幾首爵士搖滾，和藝術搖滾風味的Rock老歌大菜，供我們細細品味。

一首首悅耳動聽的歌聲，引領了我們，緬懷起少年輕狂的歲月，回味起哀樂中年苦澀的滋味。高分貝的節奏音響，和我們的心跳共振，聲聲催喚我們，重新燃起青春的熱情。

中場休息前，聽著一首迷幻的搖滾老歌《Space oddity》。我的思緒飄飄渺渺，回到從前。

富星兄和我，是四十多年前輔大哲學系的同窗。年輕時即展露才華。他多才多藝，能歌擅舞，能詩又能文。記得，他總是揹著一把吉他，在校園裡昂首濶步，有人要求他即興演奏，他手揮五弦，目送歸鴻。那股帥氣勁兒，吸引了多少男同學羨慕的眼光，讓多少女同學為之意亂情迷，神魂顛倒。

大學四年，彈指即過。畢業後，他負笈美國深造，學計算機科學，曾擔任軟體工程師，其後自己經營一家電腦公司。當事業達到巔峰時，他急流勇退，不忘初衷，自組樂團，擔任鍵盤手。幾十年來，他定居舊金山，我住山城基隆。

楚天雲闊，間關萬里，我們失去了聯絡。最近拜「臉書」和「LINE」之賜，我們又取得了聯繫。時時隔空問候，一聲Hello，你好，一聲goodbye，再見，訴不盡往日的情誼。

網路將那段消失的時空，又接續了回來。

我知道，他和端莊賢淑的Cathy Phan，在景色如畫的「聖荷西」，共組幸福美滿的家庭，夫妻恩愛，琴瑟合鳴。他們還擁有一個私人的動物莊園。在可愛的山羊咩咩叫聲中，晩風吹，夕陽斜，「小倆口」經常依偎在小山坡上，談笑無還期，坐看雲起時，何等的消遙快活。

富星兄，這兩年經常來往台美兩地，探視住天母的年邁母親，才回台北，短短時日，他到大直香樹飯店，聆聽了好幾場趙雲華兄舉辦的音樂會。兩人以歌會友，惺惺相惜。趙兄說，他在觀眾席上，尋尋覓覓，一眼看到富星兄的眼神，就知道來了一位知音。

我知道，才華洋溢的富星兄，近年來和才女后晨新合作，作詞填曲， 勤耕不輟。在他「老來勉學」的作品系列中，古曲新唱的有《天淨沙》、《小桃紅》、《清江引》、《送情人》、《乞丐樓》、《雲冉冉》、《楚天遙》、《雲來山更佳》等。

新近的作品有《今晚的月亮，讓我想起你》、《老了真好》、《你是奇蹟》、《我是一個拖油瓶》等。曲曲動聽，美妙的音符，常在我耳畔縈繞。

「安可」聲不斷，終於結束了一個如夢似幻的奇妙夜晚。夜幕低垂，我們依依作別。他踩著輕快的步伐離去，彷彿踩著五線譜上跳躍的音符。祝福你，Frank Lin，我親愛的老同學。

作者為資深媒體人

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