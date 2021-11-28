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28歲黃姓男子昨（27日）下午4時駕駛白色奧迪R8超跑行經汐止區樟江大橋，下橋時車輛打滑自撞交通號誌桿，車身後半截幾乎全毀，黃男耳朵撕裂傷，同車21歲女乘客送醫後不治；這名「R8炫富哥」訊後依過失致死罪嫌移送，今以10萬交保，據悉他身上有多部名車，平時靠放高利貸維生，還曾高調曬討債照片。

事發當時有目擊者拍下影片，只見當時該跑車先發出大聲的引擎加速聲，接著就打滑四處猛撞、車殼噴飛，甚至有火苗就沿著溢出的汽油竄起火舌，之後畫面中，黃男緊急下車把女乘客拖下車，避免遭火勢波及，當時地面全是血跡。事發後黃男坦承2人都沒有繫安全帶。

黃男遭移送士林地檢署偵辦 上銬畫面隨之曝光

據了解，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是黃男父親買給黃男使用，黃男父母原本從事房地產工作現已退休，而翁女是名科技大學學生；黃男與翁女是認識近半年朋友，原本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。黃姓男子訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，上銬畫面也隨之曝光，事後他以10萬元交保。

據ETtoday報導，黃男的Instagram上滿滿都是不同跑車照片，疑似身上有多輛不同款車子，平時喜歡到台北各個夜店喝酒廝混、與明星合照，他的友人還爆料男子平時工作是在放高利貸，臉書上還曾放上討債的照片，手上除了R8之外、還有1台保時捷Boxster GTS。