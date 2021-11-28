美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立接受媒體訪問時稱，新北市長侯友宜若有意參選2024總統大選，他將是最值得敬畏的候選人之一，外界好奇侯是否近期有考慮藉機赴美拜訪，提升美國對他的熟悉度。對此，侯友宜回應，現階段先把國內防疫做好，努力做事。
侯友宜說，現階段還在疫情嚴峻時刻，首要任務是把國內防疫做好、新北的角色扮演好，努力做事，而他也會繼續努力建立城市與國際的連結，讓國際跟新北、台灣都能團結平安。
美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立接受媒體訪問時稱，新北市長侯友宜若有意參選2024總統大選，他將是最值得敬畏的候選人之一，外界好奇侯是否近期有考慮藉機赴美拜訪，提升美國對他的熟悉度。對此，侯友宜回應，現階段先把國內防疫做好，努力做事。
侯友宜說，現階段還在疫情嚴峻時刻，首要任務是把國內防疫做好、新北的角色扮演好，努力做事，而他也會繼續努力建立城市與國際的連結，讓國際跟新北、台灣都能團結平安。
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